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    Погибшая девочка была не первым ребенком 20-летней петербурженки. С сыном ей пришлось расстаться ровно год назад

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    В драме, достойной пера писателя, именем которого назвала улица, где всё произошло, разбираются сотрудники всех силовых ведомств Петербурга — от полиции до прокуратуры.

    Сотрудники МВД опросили всех жителей коммунальной квартиры на улице Достоевского, где накануне нашли мать новорожденной девочки, выбросившей тело ребенка из окна, стало известно «Фонтанке» 21 ноября.

    После того как 20-летней женщине стало полегче, она сообщила, что год назад она родила мальчика. Но оставить его не смогла, так как не знала, как в 19 лет его содержать. При этом за месяц до родов петербурженка познакомилась с мужчиной и стала с ним жить. По предварительной информации, он как раз вышел из СИЗО, где сидел во время следствия по делу об угонах. Приговор ему вынесли обвинительный, но срок был назначен условный.

    Летом этого года, когда женщина уже была беременна вторым, они переехали в коммуналку на улице Достоевского, где и начались роды 20 ноября.

    Девочка якобы родилась мертвой, и её тело женщина в аффекте выбросила из окна.

    Возбуждено уголовное дело об «убийстве матерью несовершеннолетнего ребенка». Ход расследования взяла на контроль прокуратура Петербурга.

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