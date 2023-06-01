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    В Москве закончили ремонтировать многоэтажки после попадания беспилотников

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    4 комментария

    В Москве закончили ремонтные работы в домах, в которые попали беспилотники. В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро могли вернуться в квартиры, сообщил 1 июня мэр Москвы Сергей Собянин.

    Также специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену повреждённых элементов в квартирах и подъездах. Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно.

    Утром 30 мая Москву атаковали 8 беспилотников. Как заявили в Минобороны РФ, 5 из них были сбиты, ещё 3 подавили, и они отклонились от намеченных целей. ЧП произошли на улице Атласова в Новой Москве, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Некоторых жильцов эвакуировали. Пострадали 2 человека, госпитализация им не потребовалась.

    Атаку прокомментировал президент России Владимир Путин. «Хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя и есть над чем работать», — сказал президент России.

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    Комментарии 4

    Гость01 Июн 2023 в 09:38
    А что там на острове в Киеве? Вторую яму копают??
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 09:34
    границы ключ переломлен пополам
    и дедушка Вова совсем усох
    разложил всё на плесень и на липовый мёд...
    ...и всё идет по плану!
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 09:31
    Ремонтники пусть далеко не уходят.
    +0−0
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