В Москве закончили ремонтировать многоэтажки после попадания беспилотников

В Москве закончили ремонтные работы в домах, в которые попали беспилотники. В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро могли вернуться в квартиры, сообщил 1 июня мэр Москвы Сергей Собянин.



Также специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену повреждённых элементов в квартирах и подъездах. Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно.



Утром 30 мая Москву атаковали 8 беспилотников. Как заявили в Минобороны РФ, 5 из них были сбиты, ещё 3 подавили, и они отклонились от намеченных целей. ЧП произошли на улице Атласова в Новой Москве, Профсоюзной улице и Ленинском проспекте. Некоторых жильцов эвакуировали. Пострадали 2 человека, госпитализация им не потребовалась.

