В Липецкой области готовы принять жителей обстреливаемых районов Белгородской области, сообщил 31 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.



«Наш регион готов принять жителей Белгородской области из районов, которые сейчас находятся под обстрелом со стороны Украины. Предоставим для проживания пункты временного размещения. Их уже подготавливают, необходимая помощь будет оказана», — рассказал Артамонов в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что 50 белгородских школьников отдохнут в лагере «Прометей» в первую смену.