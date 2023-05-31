В Липецкой области готовы принять жителей обстреливаемых районов Белгородской области, сообщил 31 мая губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Наш регион готов принять жителей Белгородской области из районов, которые сейчас находятся под обстрелом со стороны Украины. Предоставим для проживания пункты временного размещения. Их уже подготавливают, необходимая помощь будет оказана», — рассказал Артамонов в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что 50 белгородских школьников отдохнут в лагере «Прометей» в первую смену.
«Ребята приедут со дня на день. Родители могут быть спокойны — обеспечим детям комфортное проживание, хорошее питание, интересный досуг», — заявил Артамонов.
Напомним, в последнее время приграничные районы Белгородской области ежедневно обстреливаются со стороны Украины. Руководство региона регулярно оказывает помощь людям, которые хотят переехать в безопасные районы.
Так, город Шебекино снова попал под массированный обстрел в ночь на 31 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что ситуация в городе ухудшается, поэтому из Шебекинского и Грайворонского округов начинают массово вывозить детей.