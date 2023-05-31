Дело об убийстве дочери и жены жителем Петербурга завершено. Следствие подсчитало, сколько дней он хранил в квартире тела

В Петербурге завершено расследование двух жестоких убийств, совершенных с разницей в полгода в одной семье.
Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 31 мая, обвинение в убийствах предъявлено 28-летнему Максиму Якубову. Следствие полагает, что в октябре 2020 года в квартире на проспекте Кузнецова он поссорился с гражданской женой, ударил её, а затем взял на руки двухлетнюю дочь. Он бросил ребенка на кафельный пол, потом еще несколько раз ударил кулаками. Малышка от полученных травм скончалась. Женщина согласилась скрыть от всех смерть ребенка. Тело девочки неделю пролежало дома, после чего мужчина поместил останки в рюкзак, довез до Южно-Приморского парка. Там он спрятал тело в камышах.
А в феврале 2021 года очередная семейная ссора закончилась смертью женщины. Мужчина задушил её. Потом поместил тело в ванную и продержал её голову несколько минут под холодной водой, желая убедиться в смерти. Тело он также хранил не меньше нескольких дней. Потом замотал его в пленку, отвез в тот же парк и спрятал в кустах.
Задержали его летом 2022 года.
Время предварительного следствия мужчина провел под арестом.
О том, как он объяснял свою жестокость, в материале коллег.
Уголовное дело направлено в Санкт-Петербургский городской суд для рассмотрения по существу.