Дело об убийстве дочери и жены жителем Петербурга завершено. Следствие подсчитало, сколько дней он хранил в квартире тела

В Петербурге завершено расследование двух жестоких убийств, совершенных с разницей в полгода в одной семье.



Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры 31 мая, обвинение в убийствах предъявлено 28-летнему Максиму Якубову. Следствие полагает, что в октябре 2020 года в квартире на проспекте Кузнецова он поссорился с гражданской женой, ударил её, а затем взял на руки двухлетнюю дочь. Он бросил ребенка на кафельный пол, потом еще несколько раз ударил кулаками. Малышка от полученных травм скончалась. Женщина согласилась скрыть от всех смерть ребенка. Тело девочки неделю пролежало дома, после чего мужчина поместил останки в рюкзак, довез до Южно-Приморского парка. Там он спрятал тело в камышах.

