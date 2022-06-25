Арестован петербуржец, убивший двухлетнюю дочь и задушивший жену

Красносельский районный суд 25 июня избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 27-летнего Максима Якубова. Его обвиняют в убийстве двухлетней дочки и жены. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



По данным следствия, 23 марта прошлого года Якубов, находясь в съемной квартире на проспекте Кузнецова, взял на руки двухлетнюю дочь и кинул ее об пол, после чего нанес девочке не менее трех ударов кулаками по голове. Ребенок погиб, а молодой человек через несколько дней вынес тело на территорию Южно-Приморского парка. Его нашли, но установить личность не вышло, так как мать рожала девочку в Москве. При этом жена простила мужа.