Путин подтвердил удар по штабу военной разведки Украины

Президент РФ Владимир Путин во вторник подтвердил, что ВС РФ нанесли удар по штабу Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).



По словам Владимира Путина, удар был нанесен 2–3 дня назад. В ответ же «киевский режим выбрал путь запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям», отметил президент России.



Ранее об ударах по центрам принятия решений сообщило Министерство обороны России. По словам официального представителя ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, речь шла об объектах, на которых планировались теракты на территории РФ. Как отмечалось, руководили подготовкой представители западных спецслужб.

