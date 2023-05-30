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    Минобороны: нанесены ракетные удары по центрам принятия решений, где планировались теракты против России

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    Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по центрам принятия решений, где планировались теракты на территории России. Об этом 30 мая рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В ведомстве уточнили, что в течение суток ВС РФ наносили групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Они были нацелены на «центральные пункты принятия решений», где, как сказано в сообщении российского военного ведомства, под руководством специалистов западных спецслужб планировались теракты на территории России.

    «Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку беспилотников на Москву ответом Украины на «эффективные удары по одному из центров принятия решений, которые были нанесены в воскресенье».

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