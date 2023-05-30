Минобороны: нанесены ракетные удары по центрам принятия решений, где планировались теракты против России

Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по центрам принятия решений, где планировались теракты на территории России. Об этом 30 мая рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ведомстве уточнили, что в течение суток ВС РФ наносили групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования. Они были нацелены на «центральные пункты принятия решений», где, как сказано в сообщении российского военного ведомства, под руководством специалистов западных спецслужб планировались теракты на территории России.
«Все назначенные объекты поражены», — заявили в Минобороны.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку беспилотников на Москву ответом Украины на «эффективные удары по одному из центров принятия решений, которые были нанесены в воскресенье».