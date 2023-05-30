Дочери пассажирки, вылетевшей в окно автобуса в Пушкине, присудили компенсацию вслед за бабушкой

Пушкинский районный суд Петербурга по иску прокурора обязал петербургскую компанию-перевозчика выплатить моральную компенсацию дочери пассажирки, которая погибла в ДТП с их автобусом. Несколько месяцев назад возмещение уже присудили матери погибшей.
Сама авария произошла 29 июня 2021 года на перекрестке Автомобильной и Сетевой улиц в Пушкине. В результате столкновения грузовика Mercedes и автобуса ПАЗ компании «Питеравто» одна из пассажирок последнего вылетела через лобовое стекло под колеса автобуса, после чего ее переехали, сообщает 30 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Женщина погибла.
Виновником в ДТП был признан водитель «Мерседеса». Пушкинский районный суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 3 года. Водителя автобуса же привлекли к административной ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ — погибшая пассажирка ехала на переднем пассажирском сиденье не пристегнутая ремнем безопасности.
Суд принял во внимание, что ответчик нарушений при выпуске водителя и автобуса на линию не допустил, транспорт был исправен, а виновным признали водителя грузовика, и взыскал с компании в пользу дочери погибшей 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. В марте, также по иску прокурора, пожилой матери погибшей присудили моральную компенсацию в 2,5 миллиона рублей.