Дочери пассажирки, вылетевшей в окно автобуса в Пушкине, присудили компенсацию вслед за бабушкой

Пушкинский районный суд Петербурга по иску прокурора обязал петербургскую компанию-перевозчика выплатить моральную компенсацию дочери пассажирки, которая погибла в ДТП с их автобусом. Несколько месяцев назад возмещение уже присудили матери погибшей.



Сама авария произошла 29 июня 2021 года на перекрестке Автомобильной и Сетевой улиц в Пушкине. В результате столкновения грузовика Mercedes и автобуса ПАЗ компании «Питеравто» одна из пассажирок последнего вылетела через лобовое стекло под колеса автобуса, после чего ее переехали, сообщает 30 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Женщина погибла.