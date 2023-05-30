Только официальные источники. Прокуратура напомнила об ответственности за фейки об атаке беспилотников на Москву

Прокуратура Москвы обнаружила в интернете, в том числе в соцсетях, фейки об атаке беспилотников на столицу. За такое могут и наказать, отмечает пресс-служба ведомства 30 мая.



Уголовная и административная ответственность предусмотрена за «публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», говорится в публикации.



Прокуратура рекомендует журналистам и блогерам использовать официальные источники информации или обращаться за комментариями в соответствующие ведомства.

