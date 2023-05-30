    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    764мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.06eur85.9

    Только официальные источники. Прокуратура напомнила об ответственности за фейки об атаке беспилотников на Москву

    2098
    13 комментариев

    Прокуратура Москвы обнаружила в интернете, в том числе в соцсетях, фейки об атаке беспилотников на столицу. За такое могут и наказать, отмечает пресс-служба ведомства 30 мая.

    Уголовная и административная ответственность предусмотрена за «публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации, в том числе об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», говорится в публикации.

    Прокуратура рекомендует журналистам и блогерам использовать официальные источники информации или обращаться за комментариями в соответствующие ведомства.

    В Минобороны РФ сообщили, что восемь беспилотников самолетного типа пытались атаковать Москву и область утром 30 мая. Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что несколько зданий получили незначительные повреждения, а два человека обратились за помощью медиков, но госпитализация не понадобилась.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Атака беспилотниковАтака БПЛААтака дронов
    ЛАЙК0
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close