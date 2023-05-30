РБК: После атаки БПЛА на Москву и Подмосковье ведутся поиски операторов и мест запуска дронов

Сотрудники ФСБ и МВД ищут места операторов и места запуска беспилотников, атаковавших утром 30 мая Москву и Подмосковье, пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к МВД. Официального подтверждения этой информации нет.



Дроны и их обломки направили на экспертизу, там исследуют конструктивные особенности устройств, утверждает один из собеседников и добавляет, что аппараты якобы были доработаны «кустарно».



Напомним, ранее мэр столицы Собянин рассказал о незначительных повреждениях в нескольких домах в результате атаки БПЛА. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале написал, что в регионе работает система ПВО.

