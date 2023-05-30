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    Росавиация сообщила, что после атаки БПЛА аэропорты Москвы работают в штатном режиме

    1 комментарий

    Аэропорты Москвы и Московской области 30 мая функционируют в штатном режиме после утренней атаки беспилотников. Об этом сообщили в Росавиации.

    В ведомстве заявили, что все службы аэропортов и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей, приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

    Ранним утром в три жилых дома в столице врезались беспилотники. ЧП произошли на улице Профсоюзной, Ленинском проспекте и улице Атласова в Новой Москве. Серьезно никто не пострадал, двоим оказали медицинскую помощь на месте, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что на подлете к столице утром 30 мая были сбиты несколько БПЛА.

    О том, что известно об атаке беспилотников на Москву и Московскую область, читайте в нашем материале.

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    Комментарии 1

    Гость30 Мая 2023 в 09:09
    А зря.
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