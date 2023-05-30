Росавиация сообщила, что после атаки БПЛА аэропорты Москвы работают в штатном режиме

Аэропорты Москвы и Московской области 30 мая функционируют в штатном режиме после утренней атаки беспилотников. Об этом сообщили в Росавиации.



В ведомстве заявили, что все службы аэропортов и авиадиспетчеры органов обслуживания воздушного движения осуществляют работу без особенностей, приводит сообщение пресс-службы ТАСС.



Ранним утром в три жилых дома в столице врезались беспилотники. ЧП произошли на улице Профсоюзной, Ленинском проспекте и улице Атласова в Новой Москве. Серьезно никто не пострадал, двоим оказали медицинскую помощь на месте, сообщил мэр города Сергей Собянин.

