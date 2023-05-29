Глава «Яблока» попросил Памфилову вмешаться в ситуацию с отбором в петербургские избиркомы

Федеральный глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Он пишет, что его однопартийцы могут не попасть в новые составы участковых избирательных комиссий.

Обращение Рыбакова опубликовали вечером 29 мая в соцсетях петербургского «Яблока». Оно касается отбора в участковые избирательные комиссии, который должен состояться 30 мая. Согласно закону, пишет Рыбаков, в избиркоме должны быть представлены все парламентские партии (в заксобрании Петербурга шесть фракций, «Яблоко» в их числе). «Но Санкт-Петербургская избирательная комиссия и ряд территориальных избирательных комиссий в городе стали фактически игнорировать этот принцип», — считает Рыбаков.