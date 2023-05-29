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    Глава «Яблока» попросил Памфилову вмешаться в ситуацию с отбором в петербургские избиркомы

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    Федеральный глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой. Он пишет, что его однопартийцы могут не попасть в новые составы участковых избирательных комиссий.

    Обращение Рыбакова опубликовали вечером 29 мая в соцсетях петербургского «Яблока». Оно касается отбора в участковые избирательные комиссии, который должен состояться 30 мая. Согласно закону, пишет Рыбаков, в избиркоме должны быть представлены все парламентские партии (в заксобрании Петербурга шесть фракций, «Яблоко» в их числе). «Но Санкт-Петербургская избирательная комиссия и ряд территориальных избирательных комиссий в городе стали фактически игнорировать этот принцип», — считает Рыбаков.

    Он объясняет, что в участковой избирательной комиссии половина членов должна быть выдвинута парламентскими партиями. Чтобы туда не попало «Яблоко», по его словам, ряд избиркомов решил сократить численность членов участковых избирательных комиссий до десяти. Например, так сделали в избиркоме Адмиралтейского района. Выбирать пять партийцев из шести будут рейтинговым голосованием.

    «Ряд должностных лиц территориальных избирательных комиссий не скрывает, что целью является недопущение в состав участковых избирательных комиссий кандидатур, представленных партией "Яблоко"», — написал Рыбаков Памфиловой.

    Председателя ЦИК он просит срочно принять меры.

    Как отмечают в «Яблоке», там подготовили более 1000 человек для того чтобы их отправить членами избиркомов. Всего в городе предстоит сформировать 1798 УИК на следующие пять лет.

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