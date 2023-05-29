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    В петербургском парламенте меняют депутата, ответственного за финансы

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    Депутат Законодательного собрания Михаил Барышников в ближайшее время покинет пост главы бюджетно-финансового комитета, чтобы перейти на новую должность. Об этом «Фонтанке» рассказали собеседники в Мариинском дворце.

    Предполагается, что Барышников станет представителем Законодательного собрания в городском правительстве. Депутатом при этом он продолжит быть. Последние два года эта должность оставалась вакантной — в прошлом созыве парламента депутатов представлял в правительстве Михаил Бродский, после выборов ему на смену никого не назначили. Весной депутаты изменили законодательство, теперь этот пост может занимать только депутат. Почему именно выбор пал на Барышникова, собеседники «Фонтанки» не смогли объяснить.

    Сменит депутата на посту ответственного за бюджет его коллега Денис Четырбок. Оба — и Барышников, и Четырбок — из «Единой России». В прошлом созыве парламента Четырбок возглавлял комитет по законодательству, наибольшую известность ему принёс законопроект о «наливайках», вызвавший негативную реакцию у барного сообщества. При этом Четырбока называли одним из депутатов, близких к предыдущему спикеру Вячеславу Макарову (сейчас — депутат Госдумы). После смены председателя Законодательного собрания Четырбок технически остался на прошлой должности, занимаясь подготовкой документов к заседаниям, однако сам пост достался другому парламентарию.

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