«Я по достоинству оценил его шутку». Президент Казахстана ответил на предложение Лукашенко о ядерном оружии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у республики нет необходимости вступать в Союзное государство. Так он ответил на соответствующее предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 29 мая сообщает ТАСС.



«Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», — сказал он.

Лидер Белоруссии ранее заявил, что вхождение в Союзное государство Казахстана обеспечит «ядерное оружие на всех». Токаев объяснил, почему республика в нем не нуждается.