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    «Я по достоинству оценил его шутку». Президент Казахстана ответил на предложение Лукашенко о ядерном оружии

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    12 комментариев

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у республики нет необходимости вступать в Союзное государство. Так он ответил на соответствующее предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 29 мая сообщает ТАСС.

    «Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», — сказал он.

    Лидер Белоруссии ранее заявил, что вхождение в Союзное государство Казахстана обеспечит «ядерное оружие на всех». Токаев объяснил, почему республика в нем не нуждается.

    «Мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», — уточнил он.

    Ранее Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в союз Белоруссии с Россией. Заявление стало ответом на слова Касым-Жомарта Токаева о том, что у РФ и Белоруссии высокий уровень интеграции и «даже ядерное оружие одно на двоих сейчас».

    Напомним, 25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документы о размещении российского нестратегического ядерного оружия.

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    Гость29 Мая 2023 в 12:54
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