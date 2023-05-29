«Я по достоинству оценил его шутку». Президент Казахстана ответил на предложение Лукашенко о ядерном оружии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что у республики нет необходимости вступать в Союзное государство. Так он ответил на соответствующее предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 29 мая сообщает ТАСС.
«Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», — сказал он.
Лидер Белоруссии ранее заявил, что вхождение в Союзное государство Казахстана обеспечит «ядерное оружие на всех». Токаев объяснил, почему республика в нем не нуждается.
«Мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаемся верными обязательствам в рамках этих международных документов», — уточнил он.
Ранее Александр Лукашенко предложил Казахстану вступить в союз Белоруссии с Россией. Заявление стало ответом на слова
Напомним, 25 мая министры обороны России и Белоруссии подписали документы о размещении российского нестратегического ядерного оружия.