Лукашенко: «Будет ядерное оружие на всех»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если «кто-то переживает» по поводу ядерного оружия, то ему надо вступить в Союзное государство России и Белоруссии, передает 28 мая ТАСС. И «будет ядерное оружие на всех», резюмировал Лукашенко (цитата по ТАСС).



«Никто не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто: в Союз Белоруссии и России надо вступать и всё, и будет ядерное оружие на всех», — сказал белорусский лидер в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист выложил в своем телеграм-канале.