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    Лукашенко: «Будет ядерное оружие на всех»

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если «кто-то переживает» по поводу ядерного оружия, то ему надо вступить в Союзное государство России и Белоруссии, передает 28 мая ТАСС. И «будет ядерное оружие на всех», резюмировал Лукашенко (цитата по ТАСС).

    «Никто не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто: в Союз Белоруссии и России надо вступать и всё, и будет ядерное оружие на всех», — сказал белорусский лидер в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист выложил в своем телеграм-канале.

    Заявление Лукашенко стало как бы отложенным ответом на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которые он произнес 24 мая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума. Токаев сказал, что у России и Белоруссии высокий уровень интеграции и «даже ядерное оружие одно на двоих сейчас» (цитата по ТАСС).

    25 мая министры обороны РФ и Белоруссии подписали документы о размещении российского нестратегического ядерного оружия.

    26 мая Лукашенко заявил, что перемещение тактического ядерного оружия на территорию Белоруссии уже началось.

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    Александр ЛукашенкоЯдерное оружие
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