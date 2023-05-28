Лукашенко: «Будет ядерное оружие на всех»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если «кто-то переживает» по поводу ядерного оружия, то ему надо вступить в Союзное государство России и Белоруссии, передает 28 мая ТАСС. И «будет ядерное оружие на всех», резюмировал Лукашенко (цитата по ТАСС).
«Никто не против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. Это очень просто: в Союз Белоруссии и России надо вступать и всё, и будет ядерное оружие на всех», — сказал белорусский лидер в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист выложил в своем телеграм-канале.
Заявление Лукашенко стало как бы отложенным ответом на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которые он произнес 24 мая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума. Токаев сказал, что у России и Белоруссии высокий уровень интеграции и «даже ядерное оружие одно на двоих сейчас» (цитата по ТАСС).
25 мая министры обороны РФ и Белоруссии подписали документы о размещении российского нестратегического ядерного оружия.
26 мая Лукашенко заявил, что перемещение тактического ядерного оружия на территорию Белоруссии уже началось.