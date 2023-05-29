Восьмилетний ребёнок шёл один по дороге в Ленобласти, теперь его спасают врачи

Серьёзное ДТП произошло в воскресенье в Волосовском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 29 мая.



На 1-м километре автодороги Большая Вруда — Княжево — Овинцево иностранец на «КИА Форте» сбил 8-летнего мальчика, который шёл вдоль дороги по правой обочине. Он был один, без взрослых. Его доставили в гатчинскую больницу в тяжелом состоянии, с различными травмами.



Известно, что водитель с начала прошлого года ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

