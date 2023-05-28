«Первый канал» запретил в своей соцсети одно слово. Теперь его ВК практически из этого слова состоит

Официальные сообщества в соцсети «ВКонтакте» «Новости Первого Канала» и «Первый канал» сделали запретным словом «Шебекино» — название населенного пункта в Белгородской области, который подвергается обстрелам украинской стороны. Реакцию пользователей уже сравнивают с эффектом Стрейзанд.
Первым на удаление комментариев со топонимом Шебекино обратил внимание малоизвестный телеграм-канал «Пепел» (4 тысяч подписчиков), а затем его видеодоказательство перепостили каналы-миллионники, в частности «Кровавая барыня» Ксении Собчак. «Фонтанка» проверила — действительно, слово внесено в словарь для автоматической модерации, как бывает с нецензурными выражениями.
В ответ в комментариях в сообществе «Новости Первого канала» и в основной группе телеканала — «Первый канал» развернулся флешмоб с требованием писать про город Ш. Название пишут латиницей или с опечатками. Иногда даже на украинском языке.
Административный центр Шебекинского района в последние недели систематически попадает в сводки новостей с обстрелами. Как писала «Фонтанка», 28 мая в Шебекино осколками снарядов были повреждены забор и постройки одного из предприятий. 27 мая город Шебекино пять раз попадал под обстрелы. Прибывший на место глава региона Вячеслав Гладков даже не смог выйти из машины. 26 мая осколки повредили крыши двух частных домов в Шебекино, оказались разбиты дорога и светофор, повреждены газопровод и шесть машин. «Первый канал» 28 мая выпустил новость о пострадавших при обстрелах Шебекино на своём сайте.