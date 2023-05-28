«Первый канал» запретил в своей соцсети одно слово. Теперь его ВК практически из этого слова состоит

Официальные сообщества в соцсети «ВКонтакте» «Новости Первого Канала» и «Первый канал» сделали запретным словом «Шебекино» — название населенного пункта в Белгородской области, который подвергается обстрелам украинской стороны. Реакцию пользователей уже сравнивают с эффектом Стрейзанд.



Первым на удаление комментариев со топонимом Шебекино обратил внимание малоизвестный телеграм-канал «Пепел» (4 тысяч подписчиков), а затем его видеодоказательство перепостили каналы-миллионники, в частности «Кровавая барыня» Ксении Собчак. «Фонтанка» проверила — действительно, слово внесено в словарь для автоматической модерации, как бывает с нецензурными выражениями.

