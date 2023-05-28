Под огнем артиллерии. Белгородская и Курская области в воскресенье были обстреляны

О систематических обстрелах Белгородской и Курской областей рассказали 28 мая главы этих регионов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал хронику артобстрелов в своем телеграм-канале.
Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского округа. Пострадавших нет. С дрона атаковано зернохранилище. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи, уточнил Гладков. Под обстрелом были сразу несколько других населенных пунктов Шебекинского округа. По предварительным данным, никто не пострадал.
В самом Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий. На территории возник пожар.
В селе Безлюдовка снаряд попал в один из корпусов базы отдыха. О пострадавших информации нет.
В селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, работает следственная группа, сообщил губернатор Белгородской области.
Досталось и соседям. Глава Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле села Гуево в Суджанском районе. Там получил контузию строитель, который возводил защитную линию вдоль государственной границы. Он доставлен в областную клиническую больницу в Курск.