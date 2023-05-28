Под огнем артиллерии. Белгородская и Курская области в воскресенье были обстреляны

Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского округа. Пострадавших нет. С дрона атаковано зернохранилище. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи, уточнил Гладков. Под обстрелом были сразу несколько других населенных пунктов Шебекинского округа. По предварительным данным, никто не пострадал.

О систематических обстрелах Белгородской и Курской областей рассказали 28 мая главы этих регионов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал хронику артобстрелов в своем телеграм-канале.

В самом Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий. На территории возник пожар.

В селе Безлюдовка снаряд попал в один из корпусов базы отдыха. О пострадавших информации нет.

