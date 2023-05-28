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    Под огнем артиллерии. Белгородская и Курская области в воскресенье были обстреляны

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    О систематических обстрелах Белгородской и Курской областей рассказали 28 мая главы этих регионов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал хронику артобстрелов в своем телеграм-канале.

    Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского округа. Пострадавших нет. С дрона атаковано зернохранилище. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждена линия электропередачи, уточнил Гладков. Под обстрелом были сразу несколько других населенных пунктов Шебекинского округа. По предварительным данным, никто не пострадал.

    В самом Шебекино осколками снарядов повреждены забор и постройки одного из предприятий. На территории возник пожар.

    В селе Безлюдовка снаряд попал в один из корпусов базы отдыха. О пострадавших информации нет.

    В селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спущен неизвестный предмет. Место оцеплено, работает следственная группа, сообщил губернатор Белгородской области.

    Досталось и соседям. Глава Курской области Роман Старовойт рассказал об обстреле села Гуево в Суджанском районе. Там получил контузию строитель, который возводил защитную линию вдоль государственной границы. Он доставлен в областную клиническую больницу в Курск.

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