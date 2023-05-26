В Белгородской области при обстреле ранен мужчина, повреждены дома и машины

Мужчина получил легкие ранения в голову и ногу при обстреле Шебекинского округа Белгородской области. Об этом 26 мая заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что мужчине оказали помощь в больнице и отпустили лечиться амбулаторно. В городе Шебекино, по словам губернатора, осколки повредили крыши двух частных домов, оказались разбиты дорога и светофор, повреждены газопровод и шесть машин.

В селе Безлюдовка повредило линию электропередачи, три населенных пункта остались без света.

Ранее Гладков сообщал, что минувшей ночью были обстреляны несколько населенных пунктов в области, но никто из людей не пострадал.