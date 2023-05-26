Спокойная ночь в Белгородской области: обстреляны четыре района, повреждено административное здание и другие дома

В Белгородской области за последние часы обстреляли несколько населенных пунктов в четырех районах — и это была относительно спокойная ночь. Из людей никто не пострадал. Об этом 26 мая сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.



«Ночь в Белгородской области, по сравнению с предыдущими, прошла достаточно спокойно. Да, были обстрелы: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа», — пишет Гладков.



Повреждения есть, в частности, по словам губернатора, повреждено административное здание одной из коммунальных служб. После утреннего обхода начнутся работы по восстановлению.

