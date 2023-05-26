Спокойная ночь в Белгородской области: обстреляны четыре района, повреждено административное здание и другие дома

В Белгородской области за последние часы обстреляли несколько населенных пунктов в четырех районах — и это была относительно спокойная ночь. Из людей никто не пострадал. Об этом 26 мая сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
«Ночь в Белгородской области, по сравнению с предыдущими, прошла достаточно спокойно. Да, были обстрелы: Грайворонский, Шебекинский, Белгородский, Волоконовский районы и округа», — пишет Гладков.
Повреждения есть, в частности, по словам губернатора, повреждено административное здание одной из коммунальных служб. После утреннего обхода начнутся работы по восстановлению.
Вечером Гладков рассказывал о том, что в поселке Октябрьском Белгородского района с беспилотника сброшено взрывное устройство. В административном здании выбиты окна, посечены фасад и кровля. В селе Новая Таволжанка (Шебекинский район) осколки снарядов выбили окна в двух частных домах и посекли заборы. Люди целы.
Накануне Гладков опубликовал большую сводку обстрелов за 24 мая. Всего их насчитали около полусотни, только в одном Грайворонском округе — 87, есть раненые.