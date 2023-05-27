Петербургские дожди: какие бывают, когда выпадают и надолго ли затягиваются

Мы уже почти забыли, что такое дождь. Ведь, по данным «Фонтанки», за прошлый год в Петербурге было больше 200 солнечных дней. И этот год тоже, кажется, не отстает. Это вот желтое в небе светит и светит.

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Немудрено, что петербуржцы с такой радостью встречают первые летние грозы. Да и в четверг погода, опровергая известную поговорку, напомнила нам, что с неба может падать вода, а зонтики в сумках и портфелях все-таки надо носить.

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Фото: Анастасия Барашкова, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





А раньше-то: ливень, буря, дождь косой, дождь слепой, дождь обложной, дождь грибной, дождь ледяной, в конце-то концов! В крайнем случае — изморось. Да, раньше все было!

Ко дню города «Фонтанка» и «Отличный Петербург» предлагают вашему вниманию словарь дождей — настольное чтение каждого настоящего петербуржца. Он проиллюстрирован лучшими нашими фотографами-пейзажистами!

Какой бывает дождь Изморось — очень мелкий дождь, почти и не заметен, только почем-то домой приходишь — хоть выжимай. Кое-где его зовут бусенец, но только не у нас.

Ситный дождь — тоже мелкий, только редкий, как сквозь сито просеянный.

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Косой дождь — капли падают на землю не под прямым углом. Подвид косого — чисто петербургский горизонтальный. Это когда чайки летают хвостами вперед, а ворона может три раза подряд снести одно и то же яйцо.



Это косой Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





А это был явно горизонтальный... Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Полосовой дождь — идёт полосами. Иногда в одном конце дома он есть, а в другом нет. Этот дом, конечно, был длинным, но...

Грибной дождь — мелкий дождь из низких туч в сочетании с солнцем. Предвещает радугу (сейчас) и грибной урожай (попозже).

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Фото: Сергей Николаев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Слепой дождь — просто дождь и солнце. Радуга будет, грибы — непонятно. Особенно если он зимний. «Не сезон», — подумал Штирлиц и сел в лужу.



Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Проливной дождь — сильный, яркий, но не очень долгий.

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Ливень — почти то же самое, что проливной, но есть нюансы. Если вы в Питере, то четко отличите грань между ними. Если можно сказать «льет как из ведра», то это явно ливень.

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Купальный дождь — короткий ливень: окатил водой и хватит.

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Спорый дождь — сильный, но быстро проходит (но все-таки чуть подольше купального). От него еще на лужах пузыри.



Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Грозовой дождь — гремит-сверкает и очень-очень мокро. Сказали бы, что это гроза, но она и без дождя случается.

Обложной дождь — так себе развлечение на несколько часов, а то и дней. Скучный, постоянный, привычный. Всей разницы, что иногда пореже, а иногда посильнее. Зато клумбы поливать не надо.

Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Муссонный дождь — пока не про нашу честь. Экстремальные развлечения Градовый — дождь с градом.

Фото: Читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Снежный дождь — дождь вперемешку со снегом.



Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Ледяной дождь — мода последних сезонов: дождь, замерзающий на лету, но не до конца. Внутри ледяных капелек незамёрзшая вода, поэтому когда они падают, то разбиваются на скорлупки, вода вытекает и образуется гололёд или красивая корка на всем подряд.

Фото: Дарья Драй, Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Сухой дождь — чаще всего не в наших широтах, но иногда и у нас случается: капли падают, но до земли не долетают, испаряются раньше.



Цветные дожди — в нашем климате явление редкое. Но зеленоватая муть в лужах встречается летом часто — это пыльца растений.

Дождь из лягушек или там крокодильчиков — обычно не встречается, если резко не отказываться от некоторых вредных привычек. Как надолго он зарядил Учимся правильно понимать синоптиков:

кратковременный дождь — меньше трех часов, ни о чем;

«временами дожди» — это дольше, чем на три часа, но с перерывами;



дождь — идёт более трёх часов;



продолжительный или затяжной — более шести часов без остановки.

А какой вы дождь? Грибной: яркий, радостный Обложной: постоянный и надежный Грозовой: сильный, яростный Ливень: шумный и веселый Ледяной: ну вы сами все поняли Из крокодильчиков