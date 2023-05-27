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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Петербургские дожди: какие бывают, когда выпадают и надолго ли затягиваются

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    Мы уже почти забыли, что такое дождь. Ведь, по данным «Фонтанки», за прошлый год в Петербурге было больше 200 солнечных дней. И этот год тоже, кажется, не отстает. Это вот желтое в небе светит и светит.

    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    Немудрено, что петербуржцы с такой радостью встречают первые летние грозы. Да и в четверг погода, опровергая известную поговорку, напомнила нам, что с неба может падать вода, а зонтики в сумках и портфелях все-таки надо носить.

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    А раньше-то: ливень, буря, дождь косой, дождь слепой, дождь обложной, дождь грибной, дождь ледяной, в конце-то концов! В крайнем случае — изморось. Да, раньше все было!

    Ко дню города «Фонтанка» и «Отличный Петербург» предлагают вашему вниманию словарь дождей — настольное чтение каждого настоящего петербуржца. Он проиллюстрирован лучшими нашими фотографами-пейзажистами!

    Какой бывает дождь

    Изморось — очень мелкий дождь, почти и не заметен, только почем-то домой приходишь — хоть выжимай. Кое-где его зовут бусенец, но только не у нас.

    Ситный дождь — тоже мелкий, только редкий, как сквозь сито просеянный.

    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    Косой дождь — капли падают на землю не под прямым углом. Подвид косого — чисто петербургский горизонтальный. Это когда чайки летают хвостами вперед, а ворона может три раза подряд снести одно и то же яйцо.

    Это косой
    Это косойФото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    А это был явно горизонтальный...
    А это был явно горизонтальный...Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    Полосовой дождь — идёт полосами. Иногда в одном конце дома он есть, а в другом нет. Этот дом, конечно, был длинным, но...

    Грибной дождь — мелкий дождь из низких туч в сочетании с солнцем. Предвещает радугу (сейчас) и грибной урожай (попозже).

    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    Фото: Сергей Николаев, Фонтанка.ру
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    Слепой дождь — просто дождь и солнце. Радуга будет, грибы — непонятно. Особенно если он зимний. «Не сезон», — подумал Штирлиц и сел в лужу.

    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    Проливной дождь — сильный, яркий, но не очень долгий.

    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    Ливень — почти то же самое, что проливной, но есть нюансы. Если вы в Питере, то четко отличите грань между ними. Если можно сказать «льет как из ведра», то это явно ливень.

    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    Купальный дождь — короткий ливень: окатил водой и хватит.

    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    Спорый дождь — сильный, но быстро проходит (но все-таки чуть подольше купального). От него еще на лужах пузыри.

    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    Грозовой дождь — гремит-сверкает и очень-очень мокро. Сказали бы, что это гроза, но она и без дождя случается.

    Обложной дождь — так себе развлечение на несколько часов, а то и дней. Скучный, постоянный, привычный. Всей разницы, что иногда пореже, а иногда посильнее. Зато клумбы поливать не надо.

    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    Муссонный дождь — пока не про нашу честь.

    Экстремальные развлечения

    Градовый — дождь с градом.

    Фото: Читатель «Фонтанки»
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    Снежный дождь — дождь вперемешку со снегом.

    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    Ледяной дождь — мода последних сезонов: дождь, замерзающий на лету, но не до конца. Внутри ледяных капелек незамёрзшая вода, поэтому когда они падают, то разбиваются на скорлупки, вода вытекает и образуется гололёд или красивая корка на всем подряд.

    Фото: Дарья Драй, Фонтанка.ру
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    Сухой дождь — чаще всего не в наших широтах, но иногда и у нас случается: капли падают, но до земли не долетают, испаряются раньше.

    Цветные дожди — в нашем климате явление редкое. Но зеленоватая муть в лужах встречается летом часто — это пыльца растений.

    Дождь из лягушек или там крокодильчиков — обычно не встречается, если резко не отказываться от некоторых вредных привычек.

    Как надолго он зарядил

    Учимся правильно понимать синоптиков:

    • кратковременный дождь — меньше трех часов, ни о чем;
    • «временами дожди» — это дольше, чем на три часа, но с перерывами;
    • дождь — идёт более трёх часов;
    • продолжительный или затяжной — более шести часов без остановки.

    А какой вы дождь?

    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    Это косой
    Это косойФото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    А это был явно горизонтальный...
    А это был явно горизонтальный...Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    Фото: Сергей Николаев, Фонтанка.ру
    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    Фото: Читатель «Фонтанки»
    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    Фото: Дарья Драй, Фонтанка.ру

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