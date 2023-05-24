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    Лето на носу. Петербуржцы раздеваются, спасаясь от жары

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    2 комментария

    Сергей Михайличенко / Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Петербуржцы перемещаются к воде, чтобы охладиться в жаркую погоду 24 мая. Из предметов одежды на некоторых остались только трусы.

    Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», отдыхающие заняли газон у Петропавловской крепости. Кто-то предпочитает принимать солнечные ванны практически без одежды, а кто-то довольствуется босыми прогулками по траве.

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    Загорающие петербуржцы появились и в парке 300-летия. Купальный сезон пока открывают единицы, а охладиться можно и с помощью фонтанов.

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    Как сообщал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, сегодня температура воздуха в городе прогреется до 25 градусов, с четверга начнется похолодание.

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