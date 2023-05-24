Лето на носу. Петербуржцы раздеваются, спасаясь от жары

Петербуржцы перемещаются к воде, чтобы охладиться в жаркую погоду 24 мая . Из предметов одежды на некоторых остались только трусы.



Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», отдыхающие заняли газон у Петропавловской крепости. Кто-то предпочитает принимать солнечные ванны практически без одежды, а кто-то довольствуется босыми прогулками по траве.