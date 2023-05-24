Лето на носу. Петербуржцы раздеваются, спасаясь от жары

Сергей Михайличенко / Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Петербуржцы перемещаются к воде, чтобы охладиться в жаркую погоду
Как сообщают корреспонденты «Фонтанки», отдыхающие заняли газон у Петропавловской крепости. Кто-то предпочитает принимать солнечные ванны практически без одежды, а кто-то довольствуется босыми прогулками по траве.
Загорающие петербуржцы появились и в парке 300-летия. Купальный сезон пока открывают единицы, а охладиться можно и с помощью фонтанов.
Как сообщал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, сегодня температура воздуха в городе прогреется до