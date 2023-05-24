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    В Петербурге пока еще жарко и солнечно. Главный синоптик города рассказал, что похолодает уже скоро

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    В Санкт-Петербурге в среду, 24 мая, воздух прогреется «к 25 градусам тепла» и будет солнечно. «Снова отличный день, температура воздуха уже превысила +20 градусов. Это компенсация нам за градово-грозовой понедельник», — рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

    Сегодня ожидается максимум температуры на этой неделе. Уже с четверга, отметил петербургский синоптик, начнется похолодание — этот процесс будет разворачиваться постепенно.

    «Завтра такой же теплый день, но характер погоды начнет меняться вечером, и в ночь на пятницу ждем прохождение холодного атмосферного фронта с кратковременными дождями, местами с грозами», — сообщает Колесов.

    Затем произойдет смена воздушной массы на более прохладную.

    «Последующие пару дней максимальная температура воздуха днем в Санкт-Петербурге будет всего +15…+17 градусов, и только в воскресенье опять станет теплее», — дал прохладный прогноз Александр Колесов.

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