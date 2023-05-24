В Петербурге пока еще жарко и солнечно. Главный синоптик города рассказал, что похолодает уже скоро

В Санкт-Петербурге в среду, 24 мая, воздух прогреется «к 25 градусам тепла» и будет солнечно. «Снова отличный день, температура воздуха уже превысила +20 градусов. Это компенсация нам за градово-грозовой понедельник», — рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Сегодня ожидается максимум температуры на этой неделе. Уже с четверга, отметил петербургский синоптик, начнется похолодание — этот процесс будет разворачиваться постепенно.

«Завтра такой же теплый день, но характер погоды начнет меняться вечером, и в ночь на пятницу ждем прохождение холодного атмосферного фронта с кратковременными дождями, местами с грозами», — сообщает Колесов.