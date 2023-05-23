Что мне дождик проливной. Погода не помешала танцам петербуржцев под открытым небом

Дождь, намочивший Петербург в минувший понедельник, мог испортить настроение тем, кто считает дни до начала лета. Но в Петроградском районе заметили жителей, которые могут научить, как находить преимущества даже в «серые» дни.
«Фонтанка.ру»
В объектив камеры корреспондента «Фонтанки» вечером 22 мая попали горожане, отплясывавшие под зажигательную музыку на набережной реки Карповки. Пока мимо проходили люди с зонтами, активные петербуржцы отрабатывали движения — в паре и поодиночке.
«Фонтанка» писала, что в город пришли майские грозы. Сегодня гром был слышен по всему городу. Помимо дождей, жители наблюдали град — о нем рассказывали читатели из Приморского района.