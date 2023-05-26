Вместо депортации. В Петербурге по делу об истязании детей арестовали руководителей подпольной мусульманской школы

Октябрьский райсуд Петербурга арестовал троих руководителей подпольной мусульманской школы, обвиняемых в истязании детей (п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Под стражей они останутся до 23 июля.
Об аресте ходатайствовало следствие, сообщает 26 мая объединенная пресс-служба судов города. Фигурантам Шабану Динчеру, Фазли Агаеву и Шарофиддину Рахманову назначили штрафы в 30 тысяч рублей с депортацией — следствие посчитало, что за границей можно скрыться от органов предварительного следствия.
Вину Динчер и Рахманов признали, а Агаев отказался высказываться. Ранее в их отношении составили протоколы о незаконной миссионерской деятельности.
По предварительным данным, фигуранты — выходцы из стран ближнего зарубежья — организовали в квартире на пересечении Садовой улицы и Вознесенского проспекта частную школу. Там якобы детей и их родителей обучали Корану и исламу, а также пытались вовлечь в турецкую религиозную организацию «Сулейманджилар» и проводили богослужения, хотя религиозное объединение в России не зарегистрировано.
Десятилетний мальчик попал из «школы» в больницу с телесными повреждениями. По данным Следственного комитета, насилие применяли еще к троим ученикам. Некоторые дети жили в «школе» большую часть недели, как в интернате. Посещали его в основном иностранцы-мусульмане.