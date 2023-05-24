СК: Один из учеников частной школы в центре Петербурга попал в больницу, еще троих били

Следственный отдел СК по Адмиралтейскому району проводит доследственную проверку по факту избиения школьника.



Как сообщает 24 мая пресс-служба ведомства, 10-летнего мальчика привезли накануне в больницу с телесными повреждениями, которые он якобы получил в частной школе. Заведение находится в одной из квартир дома на Садовой улице.



Ребенку оказали медпомощь и отпустили домой. Уже в начале проверки СК были установлены еще трое учащихся данного заведения, к которым применялось физическое насилие.



«Фонтанка» писала, что в школе учатся преимущественно иностранцы-мусульмане и по своему устройству она похожа на интернат.

