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    СК: Один из учеников частной школы в центре Петербурга попал в больницу, еще троих били

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    Следственный отдел СК по Адмиралтейскому району проводит доследственную проверку по факту избиения школьника.

    Как сообщает 24 мая пресс-служба ведомства, 10-летнего мальчика привезли накануне в больницу с телесными повреждениями, которые он якобы получил в частной школе. Заведение находится в одной из квартир дома на Садовой улице.

    Ребенку оказали медпомощь и отпустили домой. Уже в начале проверки СК были установлены еще трое учащихся данного заведения, к которым применялось физическое насилие.

    «Фонтанка» писала, что в школе учатся преимущественно иностранцы-мусульмане и по своему устройству она похожа на интернат.

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