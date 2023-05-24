СК Петербурга проверяет информацию об истязаниях детей-иностранцев в частной школе

Родители трех учащихся в учебном заведении в Адмиралтейском районе пришли в полицию с жалобой на поведение педагогов. Сейчас их слова проверяет СК.
По данным источника «Фонтанки» 24 мая, информация о написанных заявлениях поступила в СК накануне от полиции. По предварительной информации, в правоохранительные органы обратились трое граждан Таджикистана, чьи сыновья в возрасте от 11 до 15 лет обучались в религиозном заведении, расположенном в частном доме на Вознесенском проспекте. Мальчики там же и жили большую часть недели. Якобы педагоги регулярно применяли к ним физические наказания.
Официально эту информацию в правоохранительных органах пока не комментируют. В координационном совете таджикской диаспоры в Петербурге «Фонтанке» сообщили, что не знают о таких случаях, а также не знают о существовании мусульманских школ по указанному адресу.
В июле 2019 года в медресе на Вознесенском уже заходили сотрудники Центра «Э» и оперативники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ. Нелегальное, как считали в полиции, исламское учебное заведение располагалось в съёмной четырёхкомнатной квартире в доме № 45.
Гости остановили намаз и насчитали 25 человек, большинство — дети от 4 до 12 лет. Преимущественно граждане Таджикистана. Их вернули родителям. Протоколы за незаконное миссионерство получили имам с российским и его ближайший помощник с таджикским гражданством.
Мировой судья судебного участка № 40 признал обоих виновными и назначил наказание по четвёртой части статьи 5.26 КоАП РФ.