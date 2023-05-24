СК Петербурга проверяет информацию об истязаниях детей-иностранцев в частной школе

Родители трех учащихся в учебном заведении в Адмиралтейском районе пришли в полицию с жалобой на поведение педагогов. Сейчас их слова проверяет СК.



По данным источника «Фонтанки» 24 мая, информация о написанных заявлениях поступила в СК накануне от полиции. По предварительной информации, в правоохранительные органы обратились трое граждан Таджикистана, чьи сыновья в возрасте от 11 до 15 лет обучались в религиозном заведении, расположенном в частном доме на Вознесенском проспекте. Мальчики там же и жили большую часть недели. Якобы педагоги регулярно применяли к ним физические наказания.

