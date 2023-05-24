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    Руководителей подпольной мусульманской школы суд в Петербурге выдворил из РФ. Но не за рукоприкладство к ученикам

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    У скандала в подпольной частной мусульманской школе в Адмиралтейском районе новый поворот. Суд принял решение о выдворении руководства из-за незаконной миссионерской деятельности.

    Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга 24 мая, Октябрьский райсуд рассмотрел административное дело в отношении гражданина Турецкой республики Шабана Динчера, гражданина Азербаджанской республики Фазли Агаева и гражданина Таджикистана Шарофиддина Рахманова. Их обвиняли в осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе вероисповедания и о религиозных объединениях, совершенное иностранным гражданином.

    Протоколы в отношении иностранцев составили во время проверки школы, которая была организована вышеозначенными иностранными гражданами в частной квартире дома на пересечении Вознесенского проспекта и Садовой улицы.

    Там они принимали детей и их родителей, обучали религии, Корану и исламу, при этом пытались вовлечь всех «прихожан» в турецкую религиозную организацию «Сулейманджилар» (последователи турецкого ученого Сулеймана Хильми Тунахан). Рулигиозное объединение не было зарегистрировано в России, но это не мешало вышеуказанным лицам совершать в подпольном медресе богослужение.

    В основном в квартиру приходили приезжие из Казахстана, Узбекистана. Часть детей проживала там на время обучения.

    Один из них накануне, как писала «Фонтанка» со ссылкой на СК, попал в больницу с телесными травмами. Выяснилось, что к ребенку применяли физические наказания в «учебном заведении». Первоначальная проверка выявила еще троих несовершеннолетних пострадавших.

    Суд, как уточнили в пресс-службе, всем назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ.

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