В Петербурге жительницы коммуналки стали жертвами интимной слежки. Скрытая камера работала год

Виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и покушении на нее признан 36-летний Дмитрий Михайлов, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 мая. Он жил в коммуналке на Кронверкской улице и питал слабость к обитательницам квартиры, в особенности в интимные моменты.

Мировой суд вынес приговор жителю Петроградского района Петербурга, любопытство которого вышло за рамки приличий и уголовного законодательства. Подглядывание в туалете предстоит компенсировать общественно полезным трудом.

Утолить интерес помогало скрытое записывающее устройство, установленное в туалете. Согласно материалам дела, его не замечали с октября 2021 года по декабрь 2022-го .



Отснятым, судя по всему, не делился. На жестком диске впоследствии были найдены 69 видео для личного просмотра. Героинями невольно стали две соседки.

