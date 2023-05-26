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    В Петербурге жительницы коммуналки стали жертвами интимной слежки. Скрытая камера работала год

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    Мировой суд вынес приговор жителю Петроградского района Петербурга, любопытство которого вышло за рамки приличий и уголовного законодательства. Подглядывание в туалете предстоит компенсировать общественно полезным трудом.

    Виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и покушении на нее признан 36-летний Дмитрий Михайлов, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 26 мая. Он жил в коммуналке на Кронверкской улице и питал слабость к обитательницам квартиры, в особенности в интимные моменты.

    Утолить интерес помогало скрытое записывающее устройство, установленное в туалете. Согласно материалам дела, его не замечали с октября 2021 года по декабрь 2022-го.

    Отснятым, судя по всему, не делился. На жестком диске впоследствии были найдены 69 видео для личного просмотра. Героинями невольно стали две соседки.

    Однообразие записей, вероятно, наскучило. Еще одна камера появилась в душевой, но насладиться результатом не вышло. Третья девушка заметила устройство и обратилась в полицию с просьбой воздать по заслугам вуайеристу.

    Михайлов полностью признал вину. Мировой судья судебного участка № 152 оценила отсутствие судимости, работу сварщиком, удовлетворительные характеристики по месту жительства и за преступление, которое относится к небольшой тяжести, назначила обязательные работы. Трудиться на благо общества предстоит 150 часов.

    Первая часть статьи 137 УК предусматривает до двух лет лишения свободы. Небольшая тяжесть и незапятнанная биография позволяют избежать жестких мер. Так, для сотрудника СПБГУ найденная в туалете микрокамера обернулась штрафом в 30 тысяч рублей и потерей работы. Еще 30 тысяч он задолжал трем посетительницам, за которыми успел подсмотреть.

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