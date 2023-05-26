В Петербурге жительницы коммуналки стали жертвами интимной слежки. Скрытая камера работала год

Мировой суд вынес приговор жителю Петроградского района Петербурга, любопытство которого вышло за рамки приличий и уголовного законодательства. Подглядывание в туалете предстоит компенсировать общественно полезным трудом.
Виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни и покушении на нее признан
Утолить интерес помогало скрытое записывающее устройство, установленное в туалете. Согласно материалам дела, его не замечали с октября 2021 года по декабрь
Отснятым, судя по всему, не делился. На жестком диске впоследствии были найдены 69 видео для личного просмотра. Героинями невольно стали две соседки.
Однообразие записей, вероятно, наскучило. Еще одна камера появилась в душевой, но насладиться результатом не вышло. Третья девушка заметила устройство и обратилась в полицию с просьбой воздать по заслугам вуайеристу.
Михайлов полностью признал вину. Мировой судья судебного участка
Первая часть