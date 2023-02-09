Нагнитесь, вас снимают. Бывшему сотруднику СПбГУ выставили счёт за скрытую камеру в женском туалете

Бывший сотрудник паспортно-визового отдела Санкт-Петербургского государственного университета наказан штрафом за вмешательство в частную жизнь коллег. Расплачиваться за подсмотренное в туалете предстоит из пенсии по инвалидности.
О приговоре 32-летнему Сергею Чеченеву 9 февраля сообщила пресс-служба судов Петербурга. Его дело с июля слушал мировой судья судебного участка № 12. Процесс проходил в закрытом режиме: Чеченев снимал там, где принято уединяться.
Согласно материалам, работая в вузе, мужчина через Интернет приобрёл микрокамеру и припрятал её в туалете, предназначенном для персонала. В мае тайное стало явным: прибор, прикрытый медицинской маской, заметила одна из сотрудниц и заявила о вуайеристе.
Следственный комитет отреагировал уголовным делом, с расследованием не медлили — в прокуратуру материалы ушли через 29 дней.
Установлено, что героинями роликов «на любителя» против воли стали три женщины. Моральные страдания они оценили в общей сложности в 450 тысяч рублей.
Сумма для бывшего коллеги рисковала стать неподъёмной. Чеченев лишился работы, из доходов — скромная пенсия по инвалидности.
Подсудимый настаивал на рассмотрении дела в особом порядке, то есть без подробного изучения его деяний, но потерпевшие ему отказали.
Статья 137 УК относится к преступлениям небольшой тяжести. Фигурант, ещё не нарушавший уголовное законодательство, избежал драконовских мер.
Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, в качестве компенсации он должен заплатить по 10 тысяч рублей двум потерпевшим и 20 тысяч — третьей. Чеченев раскаялся и извинился, но микрокамеру ему не вернут.