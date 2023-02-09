Нагнитесь, вас снимают. Бывшему сотруднику СПбГУ выставили счёт за скрытую камеру в женском туалете

Бывший сотрудник паспортно-визового отдела Санкт-Петербургского государственного университета наказан штрафом за вмешательство в частную жизнь коллег. Расплачиваться за подсмотренное в туалете предстоит из пенсии по инвалидности.

О приговоре 32-летнему Сергею Чеченеву 9 февраля сообщила пресс-служба судов Петербурга. Его дело с июля слушал мировой судья судебного участка № 12. Процесс проходил в закрытом режиме: Чеченев снимал там, где принято уединяться.

Согласно материалам, работая в вузе, мужчина через Интернет приобрёл микрокамеру и припрятал её в туалете, предназначенном для персонала. В мае тайное стало явным: прибор, прикрытый медицинской маской, заметила одна из сотрудниц и заявила о вуайеристе.