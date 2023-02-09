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    Нагнитесь, вас снимают. Бывшему сотруднику СПбГУ выставили счёт за скрытую камеру в женском туалете

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    Бывший сотрудник паспортно-визового отдела Санкт-Петербургского государственного университета наказан штрафом за вмешательство в частную жизнь коллег. Расплачиваться за подсмотренное в туалете предстоит из пенсии по инвалидности.

    О приговоре 32-летнему Сергею Чеченеву 9 февраля сообщила пресс-служба судов Петербурга. Его дело с июля слушал мировой судья судебного участка № 12. Процесс проходил в закрытом режиме: Чеченев снимал там, где принято уединяться.

    Согласно материалам, работая в вузе, мужчина через Интернет приобрёл микрокамеру и припрятал её в туалете, предназначенном для персонала. В мае тайное стало явным: прибор, прикрытый медицинской маской, заметила одна из сотрудниц и заявила о вуайеристе.

    Следственный комитет отреагировал уголовным делом, с расследованием не медлили — в прокуратуру материалы ушли через 29 дней.

    Установлено, что героинями роликов «на любителя» против воли стали три женщины. Моральные страдания они оценили в общей сложности в 450 тысяч рублей.

    Сумма для бывшего коллеги рисковала стать неподъёмной. Чеченев лишился работы, из доходов — скромная пенсия по инвалидности.

    Подсудимый настаивал на рассмотрении дела в особом порядке, то есть без подробного изучения его деяний, но потерпевшие ему отказали.

    Статья 137 УК относится к преступлениям небольшой тяжести. Фигурант, ещё не нарушавший уголовное законодательство, избежал драконовских мер.

    Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, в качестве компенсации он должен заплатить по 10 тысяч рублей двум потерпевшим и 20 тысяч — третьей. Чеченев раскаялся и извинился, но микрокамеру ему не вернут.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 9

    Гость09 Фев 2023 в 14:45
    шалун...
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