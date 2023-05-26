Второй за день опалённый релейный шкаф нашли на юго-западе Петербурга

Железнодорожное имущество продолжает гореть в Петербурге. Потушив релейный шкаф в Красногвардейском районе, ещё один пострадавший от огня обнаружили в Кировском.



«25 мая на перегоне Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги зафиксировано вскрытие релейного шкафа со следами поджога. На движение поездов происшествие не повлияло», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги 26 мая.



Накануне около шести часов утра шкаф горел и на участке Заневский Пост II — Ржевка. За случившимся тоже видится умысел. Работе железнодорожного транспорта он не помешал, в отличие от поджога на перегоне Мельничный Ручей — Ржевка на прошлой неделе. Опыт первокурсника военного вуза показывает, что посягательство на релейный шкаф может быть квалифицировано по статье о теракте.