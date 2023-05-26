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    Второй за день опалённый релейный шкаф нашли на юго-западе Петербурга

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    Железнодорожное имущество продолжает гореть в Петербурге. Потушив релейный шкаф в Красногвардейском районе, ещё один пострадавший от огня обнаружили в Кировском.

    «25 мая на перегоне Броневая — Лигово Октябрьской железной дороги зафиксировано вскрытие релейного шкафа со следами поджога. На движение поездов происшествие не повлияло», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги 26 мая.

    Накануне около шести часов утра шкаф горел и на участке Заневский Пост II — Ржевка. За случившимся тоже видится умысел. Работе железнодорожного транспорта он не помешал, в отличие от поджога на перегоне Мельничный Ручей — Ржевка на прошлой неделе. Опыт первокурсника военного вуза показывает, что посягательство на релейный шкаф может быть квалифицировано по статье о теракте.

    Похожий пожар тушили в Москве минувшей ночью. Релейный шкаф загорелся на железной дороге у платформы Чухлинка, пишет MSK1 со ссылкой на МЖД. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, на месте были замечены трое подозрительных мужчин, их сейчас разыскивают.

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