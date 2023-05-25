Студентов МГИМО перевели на дистанционку — один заболел корью

В МГИМО зарегистрирован случай заболевания корью. Вузу предписали провести противоэпидемические мероприятия в учебном корпусе, сообщает 25 мая пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.
Корь обнаружили у студента Института международных отношений и управления, сообщает РИА Новости. Специалисты уже определили контактных лиц, за ними наблюдают. Кроме того, непривитых и не болевших корью студентов и преподавателей вакцинируют. Меры для недопущения распространения кори с ведомстве назвали «исчерпывающими» и уточнили, что уже идет эпидемиологическое расследование.
Всех студентов вуза перевели на дистанционное обучение до 13 июня, сообщили РИА Новости в МГИМО.
Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с корью в России стабилизировалась — по оценке «неделя к неделе» количество зарегистрированных случаев заболевания снизилось в два раза.