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    Студентов МГИМО перевели на дистанционку — один заболел корью

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    В МГИМО зарегистрирован случай заболевания корью. Вузу предписали провести противоэпидемические мероприятия в учебном корпусе, сообщает 25 мая пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

    Корь обнаружили у студента Института международных отношений и управления, сообщает РИА Новости. Специалисты уже определили контактных лиц, за ними наблюдают. Кроме того, непривитых и не болевших корью студентов и преподавателей вакцинируют. Меры для недопущения распространения кори с ведомстве назвали «исчерпывающими» и уточнили, что уже идет эпидемиологическое расследование.

    Всех студентов вуза перевели на дистанционное обучение до 13 июня, сообщили РИА Новости в МГИМО.

    Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с корью в России стабилизировалась — по оценке «неделя к неделе» количество зарегистрированных случаев заболевания снизилось в два раза.

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