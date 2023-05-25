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    В Праге отменили оправдательный приговор участнику «Крымской весны» Франчетти

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    Верховный суд в Праге отменил оправдательный приговор по делу россиянина Александра Франчетти, которого обвиняли якобы в создании организованной преступной группы (ОПГ) в Крыму. Дело будет рассмотрено повторно, сообщает 25 мая портал České noviny.

    Отмечается, что теперь Франчетти могут приговорить к 15 годам лишения свободы якобы за создание ОПГ с целью теракта. В октябре прошлого года, когда городской суд в Праге освободил фигуранта, поскольку его вину посчитали недоказанной, он вернулся в Севастополь к семье.

    Франчетти задержали в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины — там его считают причастным к событиям «Крымской весны». Франчетти обвиняли в создании организаций «Северный ветер» и «Оборона Севастополя» в 2014 году — сообщалось, что он передавал России информацию об украинских силах, чтобы поспособствовать присоединению Крыма к РФ.

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