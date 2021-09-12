Чешская полиция задержала в Праге по запросу Украины участника «Крымской весны»

В аэропорту Праги 12 сентября задержан россиянин на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президиума полиции Чехии Ондржея Моравчика.



Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов ранее уже сообщал, что в Чехии задержан один из участников событий «Крымской весны» Александр Франчетти.



По предварительной информации, украинцы обвиняют Франчетти в том, что в феврале-марте 2014 года он возглавлял группу «Северный ветер» в составе «Севастопольской пластунской сотни», входившей в «Самооборону Крыма». Ордер на его арест выдан в июле 2019 года.

