FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +17
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
10
Печать

Чешская полиция задержала в Праге по запросу Украины участника «Крымской весны»

В аэропорту Праги 12 сентября задержан россиянин на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президиума полиции Чехии Ондржея Моравчика.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов ранее уже сообщал, что в Чехии задержан один из участников событий «Крымской весны» Александр Франчетти.

По предварительной информации, украинцы обвиняют Франчетти в том, что в феврале-марте 2014 года он возглавлял группу «Северный ветер» в составе «Севастопольской пластунской сотни», входившей в «Самооборону Крыма». Ордер на его арест выдан в июле 2019 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Igor_VS
Ордер видно был правильный. Наши ордера Интерполу в последнее время не нравятся.
Cвифт
.... любопытно, а почему Портнова, крутящегося около Зеленского не арестовывают ?))) .... злые языки утверждают ведь, что этот глист принимал тоже участие в обеспечении присоединения и .... даже чуть не устроился на работу в АП РФ, но не прошёл проверку ФСБ и был вынужден слинять в ЕС.
Modest_5e4ce41f7533b
Расслабился товарищ, но враг не дремлет. Отдыхать нужно было ехать за Урал.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний