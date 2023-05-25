России грозит дефицит контактных линз. Минпромторг уже наготове

Поставщики товаров Johnson & Johnson, выпускающего линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, начали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта, сообщает «Коммерсантъ FM» 24 мая.

«Фонтанка» первая рассказала о возможном дефиците. Дело в том, что 19 мая Минпромторг США ввел ограничения на поставки целого ряда товаров, в число которых попали и контактные линзы. Теперь для их экспорта и реэкспорта в пределах России и Белоруссии потребуется лицензия.

Минпромторг уже заявил о том, что в случае прекращения поставок рассмотрит вопрос о включении американских брендов линз в перечень параллельного импорта, сообщает ТАСС.