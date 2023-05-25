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    России грозит дефицит контактных линз. Минпромторг уже наготове

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    Поставщики товаров Johnson & Johnson, выпускающего линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, начали рассылать оптикам уведомления о приостановке импорта, сообщает «Коммерсантъ FM» 24 мая.

    «Фонтанка» первая рассказала о возможном дефиците. Дело в том, что 19 мая Минпромторг США ввел ограничения на поставки целого ряда товаров, в число которых попали и контактные линзы. Теперь для их экспорта и реэкспорта в пределах России и Белоруссии потребуется лицензия.

    Минпромторг уже заявил о том, что в случае прекращения поставок рассмотрит вопрос о включении американских брендов линз в перечень параллельного импорта, сообщает ТАСС.

    По подсчетам «Фонтанки», на российские компании приходится только 10–15% рынка, основная доля — на зарубежных производителей, которые за один только 2021 год ввезли в Россию 78 миллионов пар на сумму 148 миллионов долларов. 70% рынка занимают заводы США и Ирландии, где также производятся американские марки линз, 3,4% — на Великобританию.

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    Комментарии 8

    Гость25 Мая 2023 в 01:19
    Галоши говоришь Вовка?
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