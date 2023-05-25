Мертвые тюлени — вестники путины. Почему в Петербурге стоит выбор между живой нерпой и свежей корюшкой

Фото: Елена Андриевская, эксперт по морским млекопитающим Поделиться Поделиться





В Петербурге краснокнижного тюленя можно убить безнаказанно, а разлагающаяся туша будет лежать на всеобщем обозрении неделями. Причину специалисты видят в популярности корюшки и несовершенстве законодательства.



С 18 по 20 мая в Петербурге обнаружили в общей сложности десяток мертвых тюленей. В Северо-Западном управлении Росприроднадзора смертность ластоногих объяснили естественными причинами, сетями и браконьерством. Десять тюленей могли погибнуть в разное время, просто были обнаружены практически в один день, объяснила «Фонтанке» основатель и научный сотрудник Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская. Тем не менее, тревожная тенденция есть.

«В основном их находят в Курортном районе Петербурга, — говорит Елена Андриевская. — Здесь расположены самые популярные пляжи и сконцентрировано 80% рыболовства. Тюлени запутываются в сетях и гибнут».

Этими сетями ловят любимую петербуржцами корюшку. Снасти-мережи похожи на чулок, в котором есть вход, а выхода — нет. Для тюленя, заплывшего в такую сеть вслед за рыбой, возможны два варианта развития событий. Либо он в сетях погибнет, либо попадется рыбакам живым. И те его, скорее всего, добьют. Не потому, что садисты, а исключительно из прагматических соображений. Тюлень для них — прямой конкурент. Рыбаки уверены: если зверь однажды зашел в сеть, наелся там до отвала и вышел живым, то непременно вернется за новой порцией халявы. Поэтому встреча нерпы с рыбацкой снастью, как правило, заканчивается тайным выбрасыванием за борт трупа. Который потом могут обнаружить на пляже случайные прохожие.

«Мертвый тюлень не ест рыбу — таково убеждение профессиональных рыбаков», — говорит Елена Андриевская. Зачем тогда тайно выбрасывать из мереж уже мертвого тюленя, если ты его не убивал? Все дело в законодательстве.

Фото: Елена Андриевская, эксперт по морским млекопитающим Поделиться Поделиться





По статье 8.35 КоАП (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений) за преднамеренное убийство нерпы (как и любого другого животного из Красной книги РФ) юридическим лицам грозит штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией орудий добычи, то есть, в случае рыбаков — сетей. За случайный прилов и гибель краснокнижных «водных биоресурсов» тоже установлены ощутимые штрафы: за обыкновенного или каспийского тюленя — 20,5 тысяч рублей, за кольчатую нерпу — 27,4 тысячи рублей, за серого тюленя — 82,2 тысячи. В Финском заливе обитают самый «дорогой» серый тюлень и кольчатая нерпа.



Согласно законодательству, каждый тюлений труп надо вносить в рыболовный журнал, который должен быть на промысловом судне. То есть рыбак сам фиксирует причиненный им ущерб, а потом на основании собственных записей платит по таксе. Но и это еще не все. Если редкое ластоногое погибло в сетях, то их владельца на первый раз обяжут передвинуть снасти на 500 метров в сторону. А если тюлень попадется снова, то это может и вовсе привести к требованию изменить район лова. Если так пойдет, то Петербург рано или поздно останется без корюшки, но с тюленями. Конечно, рыбаку проще столкнуть тушу за борт и никому ничего не говорить. В море видеокамер нет.

«Мы с Фондом друзей балтийской нерпы хотели организовать патрулирование с помощью квадрокоптеров во время выемки сетей, чтобы видеть, есть в них мертвые тюлени или нет, — говорит Андриевская. — Но из-за введения запрета на полеты беспилотных аппаратов в Петербурге это стало невозможно». Способы разрулить «пищевой конфликт» рыбаков и тюленей бескровно есть. Еще несколько лет назад эксперты пришли к выводу, что для спасения ластоногих достаточно перевести рыбаков на другой тип сетей. Такой, откуда тюлень может выбраться живым. Такие снасти похожи на детский манеж, бортик которого возвышается над кромкой воды сантиметров на пять. Тюлень такую преграду перепрыгнет, а рыба — нет. У профессиональных рыбаков на это есть как минимум два возражения. Во-первых, как уже говорилось выше, наглый и ленивый тюлень, отделавшись легким испугом, вернется. Съесть рыбу в сети проще, чем гоняться за ней по всей акватории. Во-вторых, профессиональный рыбак копит свой сетевой материал годами. 10 лет занимается ловом — 10 лет копит. Шутка ли, одна сеть стоит порядка 700 тысяч рублей. А для промысла таких надо с десяток. Кто готов выделить каждому рыбаку по 7 миллионов во имя спасения тюленей?

Дешевле было бы использовать ультразвуковые отпугиватели, как для кротов, но для тюленей. «Производство такой аппаратуры есть только в Шотландии, — говорит Елена Андриевская. — По понятным причинам, с импортом сейчас сложно. В Петербурге только одно предприятие может производить такие же отпугиватели. Но сейчас оно полностью загружено оборонзаказом». Что остается, если не делать ничего? Оплачивать утилизацию тюленьих трупов из городского бюджета.

Фото: Елена Андриевская, эксперт по морским млекопитающим Поделиться Поделиться





«По тендеру комитета по благоустройству — около 100 рублей за килограмм, — говорит Елена Андриевская. — Один мертвый тюлень весит порядка центнера, то есть обходится в 10 тысяч рублей. В год выходит примерно полмиллиона. Почему бы не субсидировать эту сумму рыбакам, чтобы каждый год они могли постепенно заменять свои мережи на более безопасные орудия лова?»



Правда, новые сети не отменят тезиса «только мертвый тюлень не ест рыбу». Систему обращения с этими самыми мертвыми тюленями тоже надо менять. Вернее, выстраивать. Когда человек находит тушу тюленя, он звонит в Фонд друзей балтийской нерпы. Или сразу в комитет по благоустройству, который отвечает за вывоз мертвых животных. «Человек оставляет заявку. Приезжает сотрудник «Спецтранса» на «газели». И в недоумении перезванивает заявителю: «Где труп?», — говорит Елена Андриевская. — Дело в том, что уборкой пляжей занимается государственное бюджетное учреждение по благоустройству «Курортный берег». И вполне возможно, что, пока в комитете по благоустройству обрабатывали заявку, его сотрудники убрали тушу, но никому об этом не сообщили. Отдельная история — территории побережья между официальными пляжами. Эти территории «Курортный берег» уже не обслуживает. «Спецтранс» приезжает, а там стокилограммовый тюлень уже неделю лежит под крутым и обрывистым берегом, к которому подъезда нет. А кто захочет тащить разложившуюся тушу, от которой отваливаются ласты, на себе вверх по склону?»

Фото: Елена Андриевская, эксперт по морским млекопитающим Поделиться Поделиться





Найденные трупы краснокнижных ластоногих никак не обследуются. А на участках, где эти тюлени лежали, не проводят дезинфекцию. Через час после вывоза трупа в этом же песке могут играть дети или копаться домашние питомцы.

«При этом найденный на пляже тюлень мог скончаться в результате вирусной эпидемии, — говорит Елена Андриевская. — На Каспии этой весной погибло пять тысяч тюленей. Министр экологии и природных ресурсов Казахстана объяснила, что причина — эпидемия птичьего гриппа. Российские чиновники так и не озвучили свою версию массовой гибели животных».

Расследования тюленьих смертей ни к чему не приводят, даже если насильственный характер очевиден. Так, в октябре 2017 года прокуратура занималась делом мертвого тюленя, найденного с разрубленной головой. В итоге следствие пришло к выводу, что зверя заклевали чайки.

Невероятно, но факт: в Петербурге, где места обнаружения покалеченных тюленьих трупов регулярно совпадают с районами рыболовства, ни разу никого не осудили за убийство краснокнижного тюленя. Хотя балтийская нерпа — вроде как наш уникальный вид, гордость региона, а жестоко обращаться с животными — противозаконно. Но без контроля доказать факт убийства тюленя невозможно. А контроль — это либо коптеры над местами лова (что сейчас невозможно), либо присутствие волонтера или сотрудника Росрыболовства при каждой выемки сетей. И, очевидно, сопротивление со стороны рыбаков, которым грозит закрытие района лова, облюбованного тюленями.

Пока до принятия конкретных решений далеко. Но при Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора создана рабочая группа, в которую входят представители Роспотребнадзора, научной общественности и профильных комитетов администраций Санкт-Петербурга и Ленобласти. Группа занимается в том числе и бедами краснокнижных ластоногих. Очередное заседание пройдет в июне, на повестке — мертвые тюлени.

Тем временем только за период с 20 по 24 мая на берегу Финского залива было найдено еще три свежих тюленьих трупа. Фонд друзей балтийской нерпы предлагал провести экспертизу, чтобы официально установить причины гибели этих животных, но трупы были утилизированы. Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

