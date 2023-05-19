В Петербурге раскрыли секрет мертвых тюленей

Массовое появление туш мертвых тюленей в Петербурге не связано с одномоментной гибелью группы животных, это естественное явление, сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.



Как говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале от 19 мая, тюлени в Финском заливе гибнут от естественных причин, сетей и браконьерства. Но так как без воздуха в легких они имеют отрицательную плавучесть, то погибшие животные тонут. И остаются на дне в холодной воде на всю зиму. При прогреве воды трупы всплывают, и их выносит на берег



«В Финском заливе с октября по май вода холодная, соответственно, ластоногие, погибшие за 6–7 месяцев, всплывают в мае — начале июня, что создает впечатление массовой одномоментной гибели животных. Большую часть мертвых животных относит в мелководную восточную часть Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга», — объяснили в ведомстве.

