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    В Петербурге раскрыли секрет мертвых тюленей

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    Массовое появление туш мертвых тюленей в Петербурге не связано с одномоментной гибелью группы животных, это естественное явление, сообщили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

    Как говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале от 19 мая, тюлени в Финском заливе гибнут от естественных причин, сетей и браконьерства. Но так как без воздуха в легких они имеют отрицательную плавучесть, то погибшие животные тонут. И остаются на дне в холодной воде на всю зиму. При прогреве воды трупы всплывают, и их выносит на берег

    «В Финском заливе с октября по май вода холодная, соответственно, ластоногие, погибшие за 6–7 месяцев, всплывают в мае — начале июня, что создает впечатление массовой одномоментной гибели животных. Большую часть мертвых животных относит в мелководную восточную часть Финского залива в Курортном районе Санкт-Петербурга», — объяснили в ведомстве.

    Петербуржцы начали жаловаться на появление туш тюленей накануне. За сутки нашли минимум шесть животных. Фото, видео и объяснения от Фонда друзей балтийской нерпы смотрите в первой новости «Фонтанки».

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    Гость19 Мая 2023 в 16:18
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