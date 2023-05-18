Мертвые тюлени целый день всплывают в Петербурге

В Тарховке на пляж вынесло двух мертвых тюленей, сообщили читатели «Фонтанки». Еще трех нашли в Репино и еще одного тоже в Курортном районе.
«Это всё серые тюлени, погибшие достаточно давно. Это старые трупы. Просто сейчас шторм и они всплывают — вода прогревается и их выносит. За сегодня шесть серых тюленей», — сообщили 18 мая «Фонтанке» в Фонде друзей балтийской нерпы.
читатель «Фонтанки»
Убирают трупы животных не слишком быстро. Петербуржцам рекомендуют звонить в Комитет по благоустройству по телефону 314–60–13 и передавать координаты.