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    Мертвые тюлени целый день всплывают в Петербурге

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    В Тарховке на пляж вынесло двух мертвых тюленей, сообщили читатели «Фонтанки». Еще трех нашли в Репино и еще одного тоже в Курортном районе.

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    «Это всё серые тюлени, погибшие достаточно давно. Это старые трупы. Просто сейчас шторм и они всплывают — вода прогревается и их выносит. За сегодня шесть серых тюленей», — сообщили 18 мая «Фонтанке» в Фонде друзей балтийской нерпы.

    читатель «Фонтанки»

    Убирают трупы животных не слишком быстро. Петербуржцам рекомендуют звонить в Комитет по благоустройству по телефону 314–60–13 и передавать координаты.

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    Фонд друзей балтийской нерпы
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