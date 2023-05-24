Санту убили в день рождения. В Петербурге отправили в колонию женщину, прыгавшую на голове собаки

О приговоре 24 мая сообщает прокуратура Петербурга. Дарью Кузнецову признали виновной в жестоком обращении с животным в целях причинения боли и страданий из хулиганских побуждений и на глазах у малолетнего. Исправляться предстоит в колонии-поселении. Суд назначил три года лишения свободы.

«Фонтанка» рассказывала о гибели собаки по кличке Санта. Старенький метис достался петербуржцу от бабушки. Любимого друга он потерял в свой день рождения.



Днём 27 августа он гулял с Сантой рядом с домом, когда незнакомка спросила который час, а потом потянулась погладить собаку. Этим, как впоследствии рассказывал мужчина, она не ограничилась. Отстегнув питомца от поводка, потянула его на детскую площадку на Сизова. Опешивший владелец подался было следом, но отвлёкся на чей-то крик.



Дальше кричали уже на детской площадке. Согласно материалам, Кузнецова лупила скулившей собакой о металлический забор, швыряла на поребрик, пинала её по голове и прыгала сверху.

