Санту убили в день рождения. В Петербурге отправили в колонию женщину, прыгавшую на голове собаки

Приморский районный суд наказал реальным сроком петербурженку, убившую собаку соседа-инвалида. Её не смутили невольные свидетели изуверства, среди которых оказался трёхлетний ребёнок.
О приговоре 24 мая сообщает прокуратура Петербурга. Дарью Кузнецову признали виновной в жестоком обращении с животным в целях причинения боли и страданий из хулиганских побуждений и на глазах у малолетнего. Исправляться предстоит в колонии-поселении. Суд назначил три года лишения свободы.
Прокуратура г. Санкт-Петербурга
«Фонтанка» рассказывала о гибели собаки по кличке Санта. Старенький метис достался петербуржцу от бабушки. Любимого друга он потерял в свой день рождения.
Днём 27 августа он гулял с Сантой рядом с домом, когда незнакомка спросила который час, а потом потянулась погладить собаку. Этим, как впоследствии рассказывал мужчина, она не ограничилась. Отстегнув питомца от поводка, потянула его на детскую площадку на Сизова. Опешивший владелец подался было следом, но отвлёкся на чей-то крик.
Дальше кричали уже на детской площадке. Согласно материалам, Кузнецова лупила скулившей собакой о металлический забор, швыряла на поребрик, пинала её по голове и прыгала сверху.
Владелец оцепенел. Остановить зверство не удалось, пёс умер на месте.
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По словам мужчины, его любимица была ласковой и дружелюбной. Кузнецовой так не показалось. Частично признав вину, подсудимая заявила, что животное зарычало, когда она взяла его на руки. Дальнейшие действия объяснила испугом.
Суд обязал женщину заплатить потерпевшему 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
29-летнюю Кузнецову арестовали вскоре после случившегося. На заседании стало известно, что она работала в магазине «Пиво рыба». Детей и постоянного места проживания в Петербурге нет.