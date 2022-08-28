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    Петербурженка убила на детской площадке собаку соседа-инвалида

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    На детской площадке во дворе дома 32 по улице Сизова убили собаку. По словам очевидцев, это сделала женщина, находясь под действием наркотиков.

    Как рассказали 28 августа «Фонтанке» в приюте для собак «Косточка, живи!», инцидент произошел накануне. Собака принадлежала инвалиду, который часто гулял с ней во дворе, и по какой-то причине женщина на нее набросилась.

    На кадрах с места событий видно, как женщина размахивает небольшой собакой и бьет ее о заборчик. В это время на площадке гуляют дети, кто-то кричит.

    «По словам очевидцев, эта женщина никогда не выходит из наркотической зависимости. Сегодня дети приносят к месту убийства собаки свои игрушки. Заявление в полицию написано», — говорит представительница приюта.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

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