Петербурженка убила на детской площадке собаку соседа-инвалида

На детской площадке во дворе дома 32 по улице Сизова убили собаку. По словам очевидцев, это сделала женщина, находясь под действием наркотиков.
Как рассказали 28 августа «Фонтанке» в приюте для собак «Косточка, живи!», инцидент произошел накануне. Собака принадлежала инвалиду, который часто гулял с ней во дворе, и по какой-то причине женщина на нее набросилась.
На кадрах с места событий видно, как женщина размахивает небольшой собакой и бьет ее о заборчик. В это время на площадке гуляют дети, кто-то кричит.
«По словам очевидцев, эта женщина никогда не выходит из наркотической зависимости. Сегодня дети приносят к месту убийства собаки свои игрушки. Заявление в полицию написано», — говорит представительница приюта.
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.