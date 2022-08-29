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    После жестокого убийства на проспекте Сизова петербурженка отправилась в СИЗО

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    Приморский районный суд заключил под стражу Дарью Кузнецову, которая убила собаку на проспекте Сизова в минувшую субботу. Об этом 29 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Женщина обвиняется в жестоком обращении с животным.

    Установлено, что во втором часу дня Кузнецова, находясь у дома 32/1 по проспекту Сизова, умышленно, с силой и с применением садистских методов, нанесла множество ударов ногой псу по кличке Санта. В соцсетях распространяются жуткие кадры, на которых женщина бьет по ограждению уже, кажется, бездыханным телом. Свидетелем случившегося стал трехлетний мальчик. Собака от полученных травм погибла.

    Следствие, ходатайствуя об аресте, указало на то, что у Кузнецовой нет постоянного места проживания на территории Петербурга и Ленобласти, детей не имеет, трудоустроена в магазине «Пиво рыба», но никаких документов с работы женщина не предоставила.

    Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Кузнецовой в качестве меры пресечения заключение под стражу до 26 октября.

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