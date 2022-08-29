После жестокого убийства на проспекте Сизова петербурженка отправилась в СИЗО

Приморский районный суд заключил под стражу Дарью Кузнецову, которая убила собаку на проспекте Сизова в минувшую субботу. Об этом 29 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Женщина обвиняется в жестоком обращении с животным.

Установлено, что во втором часу дня Кузнецова, находясь у дома 32/1 по проспекту Сизова, умышленно, с силой и с применением садистских методов, нанесла множество ударов ногой псу по кличке Санта. В соцсетях распространяются жуткие кадры, на которых женщина бьет по ограждению уже, кажется, бездыханным телом. Свидетелем случившегося стал трехлетний мальчик. Собака от полученных травм погибла.