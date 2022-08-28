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    В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве собаки на детской площадке

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    Женщину, которая, по предварительным данным, убила собаку на улице Сизова, задержали. Уголовное дело уже возбуждено.

    29-летнюю горожанку подозревают в жестоком обращении с животными, рассказали 28 августа «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

    «[Женщина] нанесла несколько ударов ногой по спине и голове собаки. От полученных травм животное скончалось», — говорится в сообщении. Сотрудники полиции доставили ее в отдел.

    Как ранее писала «Фонтанка» со ссылкой на слова очевидцев, 27 августа женщина убила собаку соседа-инвалида на глазах у детей. Это произошло на детской площадке во дворе дома 32 по улице Сизова.

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