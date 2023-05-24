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    Директор петербургской фирмы задержан по делу о взрыве под Всеволожском

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    Гибель рабочих при взрыве во Всеволожском районе Ленинградской области вменяют директору петербургской фирмы. Он находится в изоляторе временного содержания, пишет 47news 24 мая.

    По информации издания, 47-летнего руководителя «Дидал-СК» Дмитрия Тлифа задержали накануне по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, которое по неосторожности повлекло смерть двух или более лиц.

    Расследованием занимается областной следственный комитет.

    Погибли трое рабочих. Ещё двое получили травмы и были госпитализированы в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

    23 мая они занимались сварочными работами на площадке в промзоне Соржа-Старая, которую «Дидал-СК» использует для проведения ремонтных работ. Ремонт понтона закончился разрывом конструкций. В администрации Ленобласти показывали последствия.

    «Дидал-СК» зарегистрирована в Петербурге, занимается дноуглублением. Сотрудник фирмы в разговоре с журналистом отметил, что шабашники у них не работают — начальство заинтересовано в опытных сварщиках.

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