Директор петербургской фирмы задержан по делу о взрыве под Всеволожском

Гибель рабочих при взрыве во Всеволожском районе Ленинградской области вменяют директору петербургской фирмы. Он находится в изоляторе временного содержания, пишет 47news 24 мая.



По информации издания, 47-летнего руководителя «Дидал-СК» Дмитрия Тлифа задержали накануне по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении работ, которое по неосторожности повлекло смерть двух или более лиц.



Расследованием занимается областной следственный комитет.



Погибли трое рабочих. Ещё двое получили травмы и были госпитализированы в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

