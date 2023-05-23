Взрывом во Всеволожском районе раскурочило морской понтон. На видео то, что от него осталось

Видео с места взрыва во Всеволожском районе показала администрация Ленинградской области. Причиной называют нарушение техники безопасности при сварке.
Кадры опубликованы в официальном канале губернатора региона Александра Дрозденко 23 мая. По информации администрации, рвануло на территории предприятия «ДИДАЛ СК».
Там ремонтировали морской понтон. При сварке шва произошёл разрыв конструкций.
Отмечается, что в работах были задействованы семь человек. Трое погибли, двух пострадавших увезли во Всеволожскую больницу. По предварительным данным, один из них в тяжёлом состоянии, другой в крайне тяжёлом.