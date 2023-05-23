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    После смертельного взрыва на предприятии под Всеволожском возбуждено дело

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    После сообщений о взрыве во Всеволожском районе областной следком возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при стройработах. Об этом 23 мая сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «В ходе проведения электросварочных работ произошло возгорание. В результате погибли трое мужчин 1986, 1972 и 1973 года рождения, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в пресс-службе.

    Сейчас на месте происшествия ведут осмотр. Специалисты используют квадрокоптер, газоанализатор и другие измерительные приборы. На предприятии нашли и изъяли документы, которые представляют интерес для следствия. Руководителя и сотрудников организации допрашивают.

    Напомним, 23 мая днем стало известно, что на территории массива Соржа-Старая во Всеволожском районе произошел взрыв. Во время ремонта морского понтона при сварке шва произошел разрыв конструкций. В работах были задействованы семь человек.

    © Фонтанка.Ру

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