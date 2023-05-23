После смертельного взрыва на предприятии под Всеволожском возбуждено дело

После сообщений о взрыве во Всеволожском районе областной следком возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности при стройработах. Об этом 23 мая сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В ходе проведения электросварочных работ произошло возгорание. В результате погибли трое мужчин 1986, 1972 и 1973 года рождения, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в медицинское учреждение», — уточнили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия ведут осмотр. Специалисты используют квадрокоптер, газоанализатор и другие измерительные приборы. На предприятии нашли и изъяли документы, которые представляют интерес для следствия. Руководителя и сотрудников организации допрашивают.