Опытные сварщики и пустой ящик. На предприятии рассказали о смертельном ЧП под Всеволожском

Взрыв во Всеволожском районе Ленобласти произошёл на участке зарегистрированной в Петербурге компании, которая занимается дноуглубительными работами. Понимания, почему рванул пустотелый ящик, у работников нет.



Как сообщил представитель «Дидал СК», 23 мая в Сорже-Старой должна была проходить погрузка речного понтонного модуля. Это ящик длиной семь метров, шириной три и высотой 1,8.



«Естественно, что при проведении дноуглубительных работ обшивка этого модуля может повреждаться. Постоянно к нам на базу приезжают либо сами понтоны, либо их части для восстановительных работ. Снимается обшивка, наваривается новый лист. Что сейчас произошло, сложно сказать. Это же чистый металл. Все разборное, как Lego, — цитирует собеседника 47news. — Это же просто металлический пустотелый ящик. Как он может взорваться при сварных работах?»

