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    Обвиняемый в покушении на убийство посетителя ресторана «Хочу харчо» не против пожить в СИЗО

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    Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу второго обвиняемого в недавней драке с ножом в ресторане «Хочу харчо» на Садовой улице. Об этом 23 мая сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Обвинение Андрею Жукову предъявили накануне. Он признал свою вину частично, но не возражал против того, чтобы посидеть в СИЗО. Под стражей Жуков, как и его сообщник, будет находиться до 20 июля 2023 года.

    По версии следствия, в воскресенье утром вместе с Аватом Нурахметовым Жуков повздорил с одним из посетителей заведения. Потерпевшего ударили не меньше четырех раз, при этом минимум единожды — в грудь. Нападение расценили как покушение на убийство.

    «Фонтанка» писала, что 21 мая утром в ресторане «Хочу харчо» подрались 23-летний житель Тосно и двое взрослых мужчин. Как это было — можно увидеть здесь. Молодого человека с многочисленными травмами и ножевым ранением в грудь отвезли в Мариинскую больницу, где поместили в реанимацию. У заведения остановили одного из обидчиков — 38-летнего местного жителя, который год назад вышел из колонии и сидел за изнасилование. Третий участник драки находится в федеральном розыске по делу о краже в Челябинской области. Его также задержали, но около полуночи.

    © Фонтанка.Ру

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    Гость23 Мая 2023 в 20:23
    Ставлю на темное
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