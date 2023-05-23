Обвиняемый в покушении на убийство посетителя ресторана «Хочу харчо» не против пожить в СИЗО

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу второго обвиняемого в недавней драке с ножом в ресторане «Хочу харчо» на Садовой улице. Об этом 23 мая сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Обвинение Андрею Жукову предъявили накануне. Он признал свою вину частично, но не возражал против того, чтобы посидеть в СИЗО. Под стражей Жуков, как и его сообщник, будет находиться до 20 июля 2023 года.

По версии следствия, в воскресенье утром вместе с Аватом Нурахметовым Жуков повздорил с одним из посетителей заведения. Потерпевшего ударили не меньше четырех раз, при этом минимум единожды — в грудь. Нападение расценили как покушение на убийство.