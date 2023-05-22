Драка в «Хочу харчо» попала на видео. Камеры сняли слетевшую в пылу боя обувь и угрозы поверженному врагу

Конфликт, который под утро воскресенья произошел в ресторане на Садовой улице, попал на видео.
«Фонтанка.ру»
Камеры сняли, как в шесть утра 21 мая спокойно официанты разносят заказы, а потом начинается суета, стало известно «Фонтанке» 22 мая. Драка происходит между столиками настолько ожесточенно, что с одного из участников слетает обувь. 23-летний посетитель получает ножевое ранение, и его усаживают в кресло сотрудники. Пока они до приезда скорой помогают останавливать кровь, один из нападавших подходит к раненому и «стреляет в него» из пальца.
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу. Его обидчиков задержали. Они оказались с биографией.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».