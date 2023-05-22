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    Драка в «Хочу харчо» попала на видео. Камеры сняли слетевшую в пылу боя обувь и угрозы поверженному врагу

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    19 комментариев

    Конфликт, который под утро воскресенья произошел в ресторане на Садовой улице, попал на видео.

    «Фонтанка.ру»

    Камеры сняли, как в шесть утра 21 мая спокойно официанты разносят заказы, а потом начинается суета, стало известно «Фонтанке» 22 мая. Драка происходит между столиками настолько ожесточенно, что с одного из участников слетает обувь. 23-летний посетитель получает ножевое ранение, и его усаживают в кресло сотрудники. Пока они до приезда скорой помогают останавливать кровь, один из нападавших подходит к раненому и «стреляет в него» из пальца.

    Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в Мариинскую больницу. Его обидчиков задержали. Они оказались с биографией.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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    Комментарии 19

    Гость22 Мая 2023 в 11:58
    раньше даже к ларьку пивному в тренниках и то западло было
    +2−0
    Гость22 Мая 2023 в 11:49
    На Сенной такое может произойти легко в любом заведении. Традиции.
    +0−0
    фру22 Мая 2023 в 11:39
    Ок, станет скучно - пойду в харчо.
    +0−0
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