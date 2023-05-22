Суд в Петербурге заключил под стражу обвиняемого в драке с ножом в ресторане «Хочу харчо»

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу обвиняемого в драке с ножом в ресторане «Хочу харчо». Нападение расценили как покушение на убийство. Об этом 22 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города.



По версии следствия, накануне утром мужчина вместе с «неустановленным лицом» повздорил с одним из посетителей. Потерпевшего ударили не меньше четырех раз, при этом минимум один раз — в грудь.

«Однако свой преступный умысел соучастники не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, так как их действия были пресечены лицами, находившимися в указанном ресторане, после чего потерпевшему была оказана квалифицированная медицинская помощь», — добавили в пресс-службе.