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    Суд в Петербурге заключил под стражу обвиняемого в драке с ножом в ресторане «Хочу харчо»

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    16 комментариев

    Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу обвиняемого в драке с ножом в ресторане «Хочу харчо». Нападение расценили как покушение на убийство. Об этом 22 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    По версии следствия, накануне утром мужчина вместе с «неустановленным лицом» повздорил с одним из посетителей. Потерпевшего ударили не меньше четырех раз, при этом минимум один раз — в грудь.

    «Однако свой преступный умысел соучастники не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, так как их действия были пресечены лицами, находившимися в указанном ресторане, после чего потерпевшему была оказана квалифицированная медицинская помощь», — добавили в пресс-службе.

    Известно, что обвинение мужчине предъявили сегодня. Он частично признал вину. Фигурант дела будет находиться под стражей до 20 июля.

    «Фонтанка» писала, что накануне утром в ресторане «Хочу харчо» подрались 23-летний житель Тосно и двое взрослых мужчин. Молодого человека с многочисленными травмами и ножевым ранением в грудь отвезли в Мариинскую больницу, где поместили в реанимацию. У заведения остановили одного из обидчиков — 38-летнего местного жителя, который год назад вышел из колонии и сидел за изнасилование. Третий участник драки находится в федеральном розыске по делу о краже в Челябинской области. Его также задержали, но около полуночи.

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    Драка в ресторанеСудАрест
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    Комментарии 16

    Dmitry Antonov22 Мая 2023 в 22:21
    Ну, не знаю, в воскресенье, в 6-ть утра, все нормальные люди спят себе спокойно, если, конечно, не работают, а все остальные, что по питейным заведениях ходят - это люди с тяжким похмельем и полной неадекватностью.
    +1−1
    Dmitry Antonov22 Мая 2023 в 22:11
    "23-х летний житель Тосно и двое взрослых мужчин". Фонтанка! Позорище, в следующий раз пишите про одного теплого и двух длинных/серых/мягких.
    +0−1
    Гость22 Мая 2023 в 21:49
    "Суд в Петербурге заключил под стражу обвиняемого в драке с ножом"
    А зачем ему было с ножом драться? Чем ему нож не угодил?
    +1−2
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