Суд в Петербурге заключил под стражу обвиняемого в драке с ножом в ресторане «Хочу харчо»

Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу обвиняемого в драке с ножом в ресторане «Хочу харчо». Нападение расценили как покушение на убийство. Об этом 22 мая сообщает объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, накануне утром мужчина вместе с «неустановленным лицом» повздорил с одним из посетителей. Потерпевшего ударили не меньше четырех раз, при этом минимум один раз — в грудь.
«Однако свой преступный умысел соучастники не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, так как их действия были пресечены лицами, находившимися в указанном ресторане, после чего потерпевшему была оказана квалифицированная медицинская помощь», — добавили в пресс-службе.
Известно, что обвинение мужчине предъявили сегодня. Он частично признал вину. Фигурант дела будет находиться под стражей до 20 июля.
«Фонтанка» писала, что накануне утром в ресторане «Хочу харчо» подрались