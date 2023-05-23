Путин рассказал, зачем Россия проводит спецоперацию: новости СВО за 23 мая

Владимир Путин 23 мая вручил государственные награды и рассказал, зачем Россия ведет СВО Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.



Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 мая.

Появились новые данные о ситуации в Белгородской области В Министерстве обороны РФ заявили, что в ходе контртеррористической операции в Белгородской области «националистические формирования были заблокированы и разгромлены».

— Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации. Уничтожено более 70 украинских террористов, 4 боевые бронированные машины и 5 пикапов, — говорится в сообщении ведомства.

О том, что в Белгородскую область зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, 22 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 23 мая он заявил, что в результате происшествия погиб один человек. В регионе вводили режим контртеррористической операции, из двух сёл Белгородской области вывезли порядка 100 человек. На данный момент режим КТО снят. По факту нападения Следственный комитет РФ возбудил дело о терроризме. Госдума запретила польским фурам ездить по территории РФ Российская Госдума единогласно приняла решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории РФ, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза. Соответствующее предложение направлено в правительство.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже подсчитал потери Польши от такого запрета — по его подсчетам, они составят 8,5 миллиарда евро. Принятое решение — зеркальный ответ на запрет транзита по территории ЕС грузовым автомобилям с российскими и белорусскими номерами, который действует с 9 апреля 2022 года. Путин рассказал, зачем Россия проводит спецоперацию Президент России Владимир Путин заявил, что РФ с помощью СВО «старается прекратить войну, развязанную врагом ее народа девять лет назад». Об этом глава государства рассказал на церемонии вручения государственных наград.

— Нам часто говорят, мы слышим, что Россия начала какую-то войну. Нет. Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического Российского государства. Но от этого они не перестали быть нашими людьми. И Россия делает всё, для того чтобы защитить их, — отметил глава государства. Минобрнауки рекомендовало вузам предоставить матпомощь студентам — участникам СВО Министерство науки и высшего образования РФ направило в российские вузы письмо, в котором рекомендовало учебным заведениям предоставлять матпомощь студентам — участникам СВО и членами их семей, а также снизить для них стоимость обучения.

— Вузам рекомендовано оказывать следующие виды поддержки для студентов со статусом участника спецоперации и детям-студентам участников СВО: предоставление материальной помощи, снижение стоимости обучения, предоставление рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг, обеспечение местом в общежитии, — говорится в сообщении министерства. — При снижении стоимости платных образовательных услуг или предоставлении возможности рассрочки для оплаты по договору вуз может покрывать недостающую сумму за счет собственных средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц.

В ведомстве также напомнили, что участники специальной военной операции и члены их семей смогут поступить в вузы РФ в рамках отдельной квоты — она составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки.



В Евросоюзе отчитались о поставках вооружения Украине Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС в 2023 году поставили на Украину 220 тысяч артиллерийских снарядов и 1300 ракет на общую сумму в 800 миллионов евро. Такие данные, как сообщает ТАСС, Боррель озвучил на заседании Совета по иностранным делам по вопросам обороны.

По словам Борреля, ЕС уже предоставил Украине разнообразную помощь на 65 миллиардов евро и намерен оставаться мировым лидером в этом качестве. Также он отметил, что большинство стран ЕС одобрили увеличение финансирования Европейского фонда мира на 3,5 миллиарда евро, примерно половина суммы пойдет на оружие Киеву.